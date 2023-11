Villas-Boas na Web Summit horas depois de marcar presença na AG do FC Porto

André Villas-Boas marca, esta terça-feira, presença na Web Summit, em Lisboa, horas depois de ter estado no Dragão Arena para assistir à Assembleia Geral do FC Porto, adiada para o dia 20 deste mês depois das agressões que se registaram na noite de ontem.O antigo técnico dos azuis e brancos falou no painel 'AI v. The Eye Test', onde esteve acompanhado pelo presidente do Toulouse, o francês Damien Comolli. Refira-se que Villas-Boas está na Web Summit como "treinador de futebol", tal como se pode ler verificar no programa do evento.