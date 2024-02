Hugo Vieira apela à união gilista mas critica: «Processo eleitoral foi mal conduzido»

View this post on Instagram A post shared by Hugo Vieira (@hugovieira10)

Hugo Vieira,, deixou este sábado uma mensagem nas redes sociais dirigida aos associados e relativo ao ato eleitoral, que decorreu na passada quinta-feira. O antigo jogador dos minhotos apelou à união de clube, mas não deixou de criticar: "O processo eleitoral foi mal conduzido e o dia das eleições comprovou e acrescentou todas as questões por nós levantadas."O líder da lista B, recorde-se,a denunciar vários erros com o Caderno Eleitoral, mas apesar da derrota nas urnas e da crítica agora sublinhada, Hugo Vieira ainda citou o presidente recentemente eleito. "Aproveitando as palavras do atual presidente 'sejamos capazes de morrer pelo clube', sejamos capazes de unir para vencer", escreveu no comunicado de hoje."Caros associados e amigos Gilistas,As eleições do dia 1 de Fevereiro de 2024 foram um marco para o clube do nosso coração, não só porque pela primeira vez em mais de 40 anos os sócios do nosso clube tiveram alternativa de escolha, mas também pela enorme mobilização a que se assistiu, por parte dos sócios, fazendo destas eleições as mais participadas de sempre, o que mostra que a alma gilista está viva e bem viva e só precisa de ser estimulada.Muito obrigado aos mais de 1.400 sócios que votaram nestas eleições e um agradecimento especial aos mais de 540 que votaram na nossa equipa e no nosso projeto.Foram 3 semanas de luta e de intensidade tremenda, não só na procura de uma lista que fosse constituída por pessoas que dessem credibilidade e suporte ao projeto, mas também na procura do contacto direto com cada um dos sócios, objetivo este dificultado por questões processuais a que nos fomos referindo.O Gil Vicente tem uma história muito rica que respeitamos, valorizamos e honramos, mas vivemos tempos de permanente mudança a que o futebol não é alheio.Foi essa visão de um clube moderno, financeiramente auto-sustentável, sem dependências particulares e capaz de ombrear com os melhores da nossa liga, alicerçado numa verdadeira aposta na formação, com critérios e objetivos bem ambiciosos e num futebol feminino - um fenómeno em ascensão em Portugal, mas que fora de portas já é um sucesso.Estas eleições apresentaram aos gilistas um conjunto de associados de elevada qualidade que podem e devem ser utilizados para reforçar e preparar o Gil Vicente.Os próximos dias serão fundamentais para percebermos se as palavras de abertura do presidente eleito, que felicitamos no próprio dia das eleições, são verdadeiras.O processo eleitoral foi mal conduzido e o dia das eleições comprovou e acrescentou todas as questões por nós levantadas.O novo ciclo que se abriu com estas eleições comprovou que os sócios respeitam e valorizam o passado, mas que estão muito abertos e com vontade de que se acrescentem novas ideias e novos protagonistas, que garantam um futuro risonho para o nosso clube.Aproveitando as palavras do atual presidente 'sejamos capazes de morrer pelo clube', sejamos capazes de unir para vencer.E mais uma vez o nosso muito obrigado a todos os gilistas pelo carinho e apoio que nos deram e continuam a dar."