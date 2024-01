Sp. Braga segura jovem Nuno Matos com contrato até 2026

O Sp. Braga segurou mais uma promessa da sua formação, no caso Nuno Matos, de 19 anos. O jovem, defesa-central de origem mas que também pode atuar como lateral-direito, assinou um novo vínculo até 2026.É o capitão dos sub-23 minhotos e também da equipa que compete na Youth League, ele que integra os quadros arsenalistas desde o escalão sub-15. Em declarações ao site do clube, Nuno Matos mostrou-se orgulhoso pela assinatura de um novo contrato."É um sentimento de orgulho poder renovar o meu contrato. Vou continuar a trabalhar todos os dias no máximo para poder continuar a crescer e fazer história no SC Braga. O Clube mostra que deposita muita confiança em mim e cabe-me continuar a evoluir para que essa confiança aumente cada vez mais. Podem esperar de mim um jogador que dá tudo pelo SC Braga", começou por dizer."A curto prazo quero fazer o máximo de jogos possível para que possa evoluir cada vez mais e a longo prazo espero poder estrear-me na equipa A, que é o meu maior sonho. É para isso que trabalho diariamente", acrescentou Nuno Matos.A renovação de Nuno Matos surge poucos dias depois da SAD de António Salvador ter celebrado um novo vínculo com os também jovens Chissumba