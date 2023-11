Baixa confirmada: Geny Catamo também é carta fora do baralho para o dérbi com o Benfica

Está confirmada a baixa de Geny Catamo por lesão . O internacional moçambicano, comoadiantou, não entra nas opções para o jogo deste domingo com o Estrela da Amadora e deverá também falhar os encontros com o Raków, na quinta-feira, e com o Benfica, no dia 12."O Geny está lesionado e parece que está fora até às seleções. Portanto, está fora nestes últimos 3 jogos antes do ciclo, parece-me", anunciou esta tarde Rúben Amorim, em conferência de imprensa , acrescentando que "Morita deverá recuperar" mas ainda não será chamado para a receção ao Estrela da Amadora.