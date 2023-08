Rúben Amorim e a reação de Pote às críticas dos adeptos: «Ele gosta de brincar»

Rúben Amorim foi confrontado esta quinta-feira com a reação de Pote às críticas dos adeptos do Sporting após o jogo com o Vizela e desvalorizou a atitude do jogador português, não querendo comparar com as situações de que Esgaio foi alvo na época passada igualmente nas redes sociais."São situações diferentes e personalidades diferentes. Pote gosta de brincar e foi isso que fez. Os jogadores têm contacto direto com os adeptos, é muito diferente do meu tempo. Pote já sabe como as coisas são, para o lado bom e para o mau. Foi apenas uma brincadeira do Pote, é seguir em frente e se marcar um golo no próximo jogo tudo ficará bem", referiu o treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã com o Casa Pia , agendado para as 20h15.