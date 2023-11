Treino do Sporting com três ausentes antes do jogo com a Atalanta

O Sporting realizou, na manhã desta quarta-feira, o último treino antes do jogo frente à Atalanta para a fase de grupos da Liga Europa, marcado para amanhã, quinta-feira, pelas 17h45. Nesta sessão, destaque para as ausências de Marcus Edwards, que hoje sofreu um acidente de viação a caminho da Academia de Alcochete, Fresneda e Daniel Bragança, este último a contas com um problema na anca esquerda Leonardo Barroso, Diogo Cabral e Diogo Pinto, jogadores da equipa B dos leões, marcaram presença na sessão, assim como Morita, recuperado, e Afonso Moreira.A comitiva do Sporting segue para Beja esta tarde, de onde partirá em voo privado para Itália. Já em Bérgamo, Rúben Amorim e um jogador farão a habitual antevisão da partida com a Atalanta, pelas 18h45 (hora de Portugal continental).