Varandas com indireta a Schmidt: «Não se incomodem por um senhor qualquer dizer que não há forma mais bonita de ganhar»

No ponto alto da 41ª edição dos Rugidos de Leão, Frederico Varandas proferiu o discurso onde abordou vários temas relativos aos últimos tempos do Sporting, entre os quais o recente dérbi que o clube de Alvalade perdeu (1-2) frente ao Benfica. Apesar do desaire contra o eterno rival, o presidente dos leões deixou elogios à formação orientada por Rúben Amorim, tecendo ainda críticas à análise de certos elementos após o jogo no Estádio da Luz, nomeadamente Roger Schmidt."E agora falando para os sócios e adeptos do Sporting sobre todas as emoções após o dérbi do último fim de semana - pois é normal que os adeptos e sócios vivam o clube de uma forma emocional. Apesar de termos perdido, o Sporting foi a melhor equipa em campo. Fomos inequivocamente a melhor equipa enquanto jogámos 11 contra 11 e mesmo nos 48 minutos que jogámos apenas com 10 jogadores controlámos sempre o jogo. Perdemos de uma forma dura e injusta mas faz parte do jogo. É futebol. Por mais cientista da bola que agora venha dizer que aconteceu isto e aquilo por causa de tal atitude/decisão, a verdade é que ao minuto 93 pouquíssimos adeptos que estavam naquele estádio acreditavam ser possível o Sporting empatar o jogo e nenhum acreditaria que iria perder o jogo", defendeu o líder dos verdes e brancos, antes de remeter para o rescaldo de Schmidt na conferência de imprensa - em que o treinador das águias afirmou: "acho que é impossível ganhar um dérbi de forma mais bonita do que esta.""Meus caros, não fiquem incomodados por um senhor qualquer dizer que foram melhores, que mereceram ganhar e que não há forma mais bonita de ganhar. Eu ouço isso com agrado e ainda mais agradado ficaria se realmente acreditassem no que dizem", vincou.Além disso, Varandas reiterou "integridade" e "dignidade" como valores aos quais o Sporting deseja estar relacionado, quer na vitória quer na derrota. Tendo em conta esse aspeto, o presidente do emblema de Alvalade reforçou a mensagem em relação aos rivais, sem esquecer o dérbi recente e a resposta que Roger Schmidt deu a um jornalista após o jogo, insinuando que este seria do Sporting ou do FC Porto "Um clube que, independentemente da maneira que possamos ser tratados ou recebidos, respeita e recebe sempre bem os seus adversários. Um clube que não agride fisicamente jornalistas nem os ofende apenas por estes colocarem questões. Um clube que condena todo o tipo de violência independentemente da cor clubística dos adeptos que a pratiquem", concluiu.