FC Porto-Sporting: Nuno Santos absolvido e arquivados processos a Matheus Reis, Coates e Pepe

O Conselho de Disciplina considerou improcedente a acusação que pendia sobre Nuno Santos, devido a um gesto polémico do jogador do Sporting no final do clássico com o FC Porto, relativo à 3.ª jornada da Liga, realizado a 20 de agosto.Quando a partida terminou, o esquerdino esfregou os dedos indicador e polegar da mão direita , num gesto que simboliza dinheiro e que foi captado pelas câmaras. O CD decidiu "julgar improcedente por não provada a acusação e, consequentemente, absolver" Nuno Santos da prática de infrações previstas no Regulamento de Disciplina e do Regulamento de Competições da Liga, nomeadamente "deveres de correção e urbanidade" a que estão obrigados "todos os agentes desportivos" relativamente ao "público, elementos das forças de segurança e representantes dos órgãos da comunicação social." Nuno Santos incorria em pena de multa.Ao mesmo tempo, por factos ocorridos no mesmo jogo, o CD ordenou o arquivamento de processos contra Pepe, do FC Porto, Coates e Matheus Reis, do SportingO caso de Matheus Reis era o mais mediático e foi suscitado por um empurrão do defesa do Sporting a um apanha-bolas do Estádio do Dragão durante o encontro. Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, considerou mesmo que o gesto foi "uma agressão gratuita, sem qualquer justificação."Se fosse considerado culpado de agressão, Matheus Reis incorria numa pena de suspensão que podia ir de um a quatro meses, mais multa.Tal como na situação de Matheus Reis, o processo a Coates agora arquivado resultava de uma participação do FC Porto , que acusava o capitão dos leões de ter pisado deliberadamente Evanilson no lance do primeiro golo dos azuis e brancos, que venceram por 3-0.Já o Sporting avançara com uma participação disciplinar contra Pepe, na sequência de um insulto do central do FC Porto a Matheus Reis e que foi perceptível nas imagens da transmissão televisiva. "O Nuno Almeida fez um bom trabalho apesar de não ter visto as ofensas do Pepe ao Matheus Reis. O Sporting vai fazer uma participação e espero que ele seja castigado como foi o Nuno Santos", anunciou então Miguel Braga, diretor de comunicação do clube de Alvalade.Noutro âmbito, refira-se, os leões foram castigados com multas de 1.910 euros por uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos em Famalicão e em mais 714 euros por cânticos insultuosos.