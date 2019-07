20h54 - Está tudo pronto no Palácio da Bolsa para a realização dos sorteios.- Conheça todas as condicionantes deste sorteio - Paralelamente à definição dos calendários, esta cerimónia, denominada de 'Kick Off', irá também servir para para divulgar e entregar os prémios relativos aos melhores da temporada passada.- Decorre esta sexta-feira, a partir das 21 horas, no Palácio da Bolsa, o sorteio dos campeonatos profissionais, numa cerimónia na qual o especial destaque vai naturalmente para a definição do calendário da próxima temporada da Liga NOS. Para lá desta competição, também a Segunda Liga e a Allianz Cup terão os seus percursos definidos.