Bebé e o "sabor especial" do Mundial: «Sou o único jogador dos 17 que não é profissional»

A Seleção Nacional conquistou este domingo o título mundial de futsal, ao bater a Argentina (2-1), e na chegada a Lisboa os jogadores portugueses foram recebidos em ambiente de festa. Bebé, visivelmente emocionado, frisou o "sabor especial" do troféu, lembrando que é o "único jogador não profissional" do plantel.





"Foi um momento complicado depois de ter saído do Benfica, onde passei 11 anos. Ir para uma realidade nova, mas para um clube (Leões de Porto Salvo) que me recebeu muito bem. Sabia que o nível ia baixar um bocadinho e que tinha de lutar contra isso. Foram momentos em que acordava às 6H30 para ir treinar, depois ir trabalhar durante o dia, e voltar a treinar durante a noite, fazer isto sistematicamente. A verdade é que sou o único jogador não profissional destes 17 guerreiros, e para mim tem um sabor muito especial", afirmou aos jornalistas na Cidade do Futebol."São muitas emoções, no jogo só queríamos que o tempo corresse e o tempo estava sistematicamente a parar. Aquela bola que no último segundo vai ao poste... Depois pensei, este título já não nos escapa. O objetivo foi cumprido."