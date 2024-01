Benfica já formalizou protesto relativo à final da Taça da Liga de futsal

Falando em erros objetivos e aplicação errada das Leis do jogo, os encarnados entendem que Taynan devia ter sido expulso, por ter travado situação clara de golo, além de que o Benfica estava em vantagem númerica. O dérbi joga-se agora na justiça desportiva.





O Benfica já formalizou o protesto junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) relativo à final da Taça da Liga de futsal , jogo que terminou com uma vitória dos leões e uma polémica entrada de Tayan em campo . Confirmando o que anunciaram na altura,sabe que os encarnados pedem a anulação e a repetição da partida.À entrada para o minuto final no Benfica-Sporting, a equipa de Mário Silva aproximava-se da área leonina pela direita quando Taynan, que naquele momento era suplente, entrou dentro de campo para cortar a jogada de perigo das águias. O gesto do ala verde e branco gerou revolta entre os benfiquistas, com o jogo a ser momentaneamente interrompido para os ânimos serenarem.O Benfica argumenta que não se tratou de qualquer substituição irregular, pelo que a atitude do futsalista do Sporting teria de ser interpretada como entrada indevida em campo com interferência no jogo, à luz de uma alteração na legislação da FIFA, publicada em 18 de dezembro e com efeitos a partir de 1 de novembro, em que se alarga a punição desta conduta a jogadores que estejam no banco.