Nuno Dias e a polémica com Taynan: «O Sporting ganhou por causa desse lance?»

Nuno Dias, treinador do Sporting, falou sobre, que acabou por marcar a conquista da Taça da Liga de futsal por parte dos leões, contra o Benfica, com uma vitória por 4-2. O técnico dos verdes e brancos questionou, na sala de imprensa, se a sua equipa ganhou a final devido a esse lance."O Sporting ganhou por causa desse lance? Porque aquele lance nem sequer ia dar uma situação de 4 contra 3, por mais que quisessem ajuizar que naquele lance o Taynan poderia ser expulso, eventualmente. O Taynan era um jogador do banco, íamos continuar a jogar 4 contra 4. Ganhámos 4-2, o Benfica perdeu por causa daquele lance? O Sporting ganhou por causa desse lance? Não. Estão a desvalorizar a vitória do Sporting e isso é feio. Foi apenas um lance que não teve influência no resultado final", questionou, recusando comentar as declarações de Mário Silva