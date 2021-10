Ricardinho: «Obrigado por tudo o que dão ao nosso país, é um orgulho ser o vosso capitão»

Ricardinho foi o capitão da Seleção Portuguesa durante a conquista do Mundial de futsal, e esta segunda-feira, à margem da visita da equipa das quinas ao Palácio de Belém, o jogador luso deixou muitos agradecimentos aos colegas de equipa.





"Não tenho muito o dom da palavra, mas hoje mais do que nunca vou ser o porta voz deste campeões da Europa e do Mundo. É com enorme orgulho que estamos aqui depois de 2018, e hoje estarmos a ser condecorados outra vez depois de conquistar o Mundo. Permita-me, Sr. Presidente da República, que estas palavras sejam para os meus companheiros: obrigado por tudo o que dão ao nosso país, é um orgulho ser vosso porta-voz, capitão, e como todos puderam comprovar, aqui a liderança comparte-se por todos. Sintam-se orgulhosamente portugueses porque conquistaram o mundo. Vão ser um exemplo para milhares de crianças, e já fomos apelidados de geniais. Permitam-me dizer que para mim, escrevemos o nome de Portugal com letras douradas. Vocês são históricos. Obrigado".