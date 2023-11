Sporting recebe Candoso à porta fechada: Leões vão "impugnar judicialmente" a decisão

O Sporting comunicou esta segunda-feira que foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a um jogo à porta fechada, que será cumprido já na quinta-feira, quando os leões receberem o Candoso, no Pavilhão João Rocha, para a 6.ª jornada da Liga Placard.





Em comunicado, o Sporting garante que "vai impugnar judicialmente" a decisão, referente a factos ocorridos num dérbi com Benfica a 25 de junho de 2022. Na mesma nota, o clube de Alvalade "lamenta o sentido de oportunidade do Conselho de Disciplina"."O Sporting Clube de Portugal informa que o jogo de futsal com o CR Candoso do próximo dia 8 de Novembro será realizado à porta fechada. Por não concordar com a decisão, o Sporting CP desde já anuncia que a vai impugnar judicialmente.A sanção foi proferida pela Secção Não Profissional do Conselho de Disciplina da FPF no âmbito de processo disciplinar n.º 1-2022/2023, e resulta dos factos subjacentes ao jogo entre Sporting CP e Sport Lisboa e Benfica, realizado no dia 25 de Junho de 2022.O Sporting CP lamenta o sentido de oportunidade do Conselho de Disciplina que, após ter demorado cerca de 1 ano e 4 meses para proferir uma decisão, resolveu fazê-lo em véspera de fim-de-semana, bem sabendo que assim frustrava o efeito útil do requerimento cautelar que o Sporting CP pretendia apresentar."