Zicky explica golo ao Benfica que correu mundo: «Se tentasse fazer por querer não ia dar certo»

O jogo 3 da final do campeonato de futsal entre Sporting e Benfica ficou marcado pelo grande golo de Zicky , que correu mundo e foi elogiado por atletas da modalidade... e não só. Em declarações à Sport TV, o pivô dos leões explicou o momento."Não gosto muito de falar de mim ou de me elogiar, é estranho. Foi muito mais o trabalho coletivo, aquilo que a equipa estava a entregar, que me permitiu fazer isto e marcar um golo que está a correr o mundo. Em minha defesa, digo que foi de recurso. Costumamos brincar muito no balneário, [dizemos] que se tentasse fazer aquilo por querer não ia dar certo. Quando tenho de improvisar no momento, acaba por sair mais naturalmente", começou por dizer o jovem, de 21 anos.E prosseguiu: "[Recebi] Muitas mensagens a felicitar-me pelo golo. No momento não me tinha apercebido da grandiosidade que tinha sido. Mas depois disseram-me: 'Tu nem vais acreditar, o teu golo está a correr o mundo e a ser visto por milhares e milhares de pessoas'".Zicky falou ainda dos seus objetivos no futsal daqui para a frente, frisando que um dos principais é "responder sempre com muito trabalho". "As minhas ambições passam por trabalhar e afirmar-me no futsal. Tenho essas conquistas todas [no Sporting e na Seleção] tanto a nível individual como coletivo, mas depois olho para o lado e tenho pessoas como o João Matos, o Pany [Varela], o Merlim, carregados de títulos... Percebo que ainda só estou no início. Sinto que cada vez mais as pessoas me têm seguido, principalmente os mais jovens. Gostam do meu trabalho e sinto esse carinho muito grande da parte deles", rematou.Refira-se que o Sporting acabou por se sagrar tricampeão nacional de futsal ao fim do jogo 4, com uma vantagem de 3-1 sobre o Benfica.