há 1 horas 17:13

Francisco Neto fez um balanço ao percurso de Portugal na Liga das Nações

Francisco Neto, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta terça-feira, fez um balanço do percurso de Portugal na Liga das Nações: "Também olhamos muito para o lado do resultado, é importantíssimo, mas a também a forma como esta equipa tem competido na Liga das Nações. É algo que tem de deixar portugueses orgulhosos. Com altos e baixos, melhores e piores. Este último com a Noruega foi o jogo em que fomos menos competitivos no todo. No 1º jogo com a França, com a Noruega em nossa casa e os dois com a Áustria, sendo equipa de pote 4, Portugal procurou assumir, pressionar alto e criou oportunidade de golo em todos. Fomos sempre muito competitivos. Por isso amanhã queremos voltar a esse registo. Estamos a chegar à 1ª divisão e a aprender com os erros. Infelizmente, ao mínimo erro temos sofrido com isso, mas é parte do nosso crescimento. Só chegámos aqui porque jogámos muitas vezes com as melhores, só vamos continuar a ser melhores se continuarmos a competir com as maiores. Independentemente de amanhã, Portugal quer afirmar-se nesta divisão. Tudo faremos para continuar e no futuro jogar mais jogos desta dimensão."