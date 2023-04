Diana Silva analisa seleção do Japão: «Uma das melhores do mundo»

A avançada portuguesa Diana Silva elogiou esta quarta-feira o Japão como uma das "melhores seleções do mundo", ao nível do que demonstrou em 2011, quando conquistou o título mundial feminino de futebol.

"É uma equipa muito rápida, muito forte taticamente, tanto no processo ofensivo como defensivo. Vamos sentir dificuldades diante deste adversário, o que é bom para nos prepararmos", considerou a internacional lusa, em declarações aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

Diana Silva, que integra a seleção feminina de futebol na preparação de dois jogos particulares, com as nipónicas e o País de Gales, entende que esta é a fase de "aprimorar" a equipa, com vista à inédita participação no Mundial deste ano.

"O Mundial está para breve e precisamos de estar ao nosso melhor nível. Estas seleções vão ajudar-nos a ter uma preparação melhor para o que aí vem", sublinhou a atacante do Sporting, olhando já para o campeonato na Austrália e Nova Zelândia, a realizar entre 20 de julho e 20 de agosto.

Portugal integra o Grupo E da competição, juntamente com os Estados Unidos, atuais detentores do título mundial, Países Baixos, vice-campeões, e o Vietname, que, tal como a equipa lusa, está pela primeira vez numa fase final de um Mundial.

Portugal estreia-se em 23 de julho, diante das neerlandesas, defronta as vietnamitas quatro dias depois, em 27 de julho, antes de encerrar a participação na fase de grupos perante as norte-americanas, em 01 de agosto.

No último dia na Cidade do Futebol, antes de rumar a Guimarães, onde Portugal defronta o Japão na sexta-feira (17 horas) e o País de Gales na terça-feira (17H30), no Estádio Dom Afonso Henriques, Diana Silva falou também da Champions feminina e de uma possível organização da final de 2025 em solo luso.

"Pode significar muito para o futebol português. Vai trazer mais gente, mais visibilidade, mais patrocinadores. Vai ser um marco importante no trajeto de evolução do futebol feminino em Portugal. Seria muito positivo", considerou, depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter dito no 47.º Congresso da UEFA que Portugal é candidato a acolher a final da Liga dos Campeões feminina de futebol em 2025, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.