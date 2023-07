João Félix aplaude o irmão Hugo: «Tem tudo para chegar ao mais alto nível»

Portugal venceu por 2-0 a Polónia no arranque do Europeu Sub-19 que decorre em Malta e teve um 'ilustre' espectador na bancada: o internacional português e jogador do At. Madrid, João Félix, que viu o seu irmão Hugo brilhar com o segundo golo da equipa das quinas.Hugo Félix fez uma apreciação positiva da partida. "Foi um jogo muito completo da nossa parte, na segunda parte conseguimos impor melhor o nosso jogo. Foi o jogo perfeito", considerou, prosseguindo: "É muito importante entrar a ganhar, agora pensar na Itália, para somar mais três pontos." Desafiado a revelar quem estava na bancada a apoiar, o avançado de 19 anos atirou: "Estava o meu irmão, é sempre presença especial, parece que dá mais motivação. O golo foi dedicado a ele, que fez o esforço para estar aqui. Vai embora amanhã, que daqui a pouco começa a época dele. Bastou uma mensagem de boa sorte que me deixou logo muito mais tranquilo."Sem se comprometer a convencer o irmão a falar na 'flash-interview' do Canal 11 no final da partida, foi surpreendido por João Félix ao seu lado, a dizer como tinha sido ver o jogo do irmão: "Foi bom, mais um jogo que nos enche de orgulho, a mim e aos meus pais – e um amigo meu que também veio desta vez. Todos fizeram um jogo excelente, incrível. Assim é que têm de encarar todos os jogos neste Europeu, nestas fases finais têm que ser adultos, neste jogo foram-no. Há que fazer igual nos próximos jogos."Sorrindo ante o desafio de fazer uma análise ao jogador que é o irmão, João Félix não fintou a pergunta: "É um jogador inteligente, se juntar à qualidade que tem, tem tudo para chegar ao mais alto nível. Está no bom caminho, está a trabalhar bem, é assim que tem de continuar."