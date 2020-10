Novos testes à Covid-19 na Seleção Nacional deram negativo

A ronda de testes à Covid-19 realizada esta manhã aos jogadores, treinadores e staff da Seleção Nacional deram negativo, sabe Record.





Recorde-se que o internacional português Anthony Lopes testou positivo ao novo coronavírus na quinta-feira à noite e foi dispensado dos trabalhos da Seleção, tendo Bruno Varela sido chamado para o seu lugar.Portugal defronta a França, em jogo da Liga das Nações, no domingo, às 19h45, no Stade de France, em Paris. A necessidade de efetuar nova bateria de testes à covid-19 levou ao adiamento para as 17 horas do treino agendado para a manhã de hoje, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e ao consequente adiamento da viagem para França, que estava prevista para esta tarde e vai acontecer apenas no sábado.O facto de a comitiva lusa partir para Paris um dia depois do que estava inicialmente previsto conduzirá também a alterações ao programa oficial na capital francesa, que contempla uma conferência de imprensa e um treino no Stade de France, palco do jogo de domingo.