Treinador do Hajduk Split: «Estávamos preparados para sofrer»

Valdas Dambrauskas, treinador do Hajduk Split, garantiu esta quarta-feira estar insatisfeito com a derrota pela margem mínima (0-1) e com a exibição diante do V. Guimarães que, apesar de tudo, assegurou a passagem dos croatas à fase seguinte da Conference League."Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Temos jogadores experientes, mas esta é a primeira vez que esta equipa está junta na Europa. O Vitória é uma boa equipa, jovem. Não estou satisfeito com a prestação de hoje e com o resultado, mas nas duas mãos penso que fomos superiores, e esta eliminatória dá-nos muita experiência para este tipo de jogos", começou por referir em conferência de imprensa após a partida.E acrescentou, elogiando o jogo do V. Guimarães: "Estávamos preparados para sofrer. Não foi bom, mas a equipa manteve-se coesa e felizmente foi o único golo sofrido. Especialmente na segunda parte o Vitória teve muita iniciativa. Também tivemos oportunidades quer na primeira parte quer na segunda. Mantivemos o resultado seguimos em frente".Dambrauskas recusou-se ainda a comentar a confusão no relvado após o apito final , dizendo que os ânimos quentes são normais. "Estamos perante jogadores competitivos, com uma boa atmosfera. Estava uma eliminatória em jogo e os jogadores exaltaram-se. É o futebol".