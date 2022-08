V. Guimarães-Hajduk Split, em direto: já há onzes iniciais

há 36 min 15:51

Moreno responde a jogador do Hajduk Split: «Medo não existe»



Peter Spark/Movephoto

Moreno não deixou Lukas Grgic sem resposta, depois de o médio do Hajduk Split ter dito que viu "medo" nos olhos dos jogadores do Vitória. "Não há medo nenhum, há respeito. Medo não existe, nem nunca existirá no nosso grupo. Temos de ter algum controle e não incendiar as coisas. Um dos segredos será a paixão por ir lá para dentro, mas com controle emocional elevado. O jogador do Hajduk disse o que tinha a dizer, não nos passou ao lado. Se é para responder alguma coisa, nesta casa não há medo, há respeito, isso é diferente", atirou.