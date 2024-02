há 3 horas 14:13

Luís Castro: «O nosso objetivo é vencer a competição»

Em antevisão ao encontro, Luís Castro garantiu que a sua equipa vai "respeitar" o Al Fayha, mas não esconde que o principal objetivo do Al Nassr passa por conquistar a Champions asiática. "Respeitamos o Al Fayha, que joga com linhas distintas e tem jogadores rápidos no ataque. Amanhã [hoje] vai atrás da vitória e jogará com um plano ofensivo. Ainda está tudo em aberto. O nosso objetivo é vencer a competição", frisou.