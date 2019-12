Jorge Jesus: «Flamengo é uma equipa que nos momentos decisivos nunca falha»

Depois de garantir o apuramento do Flamengo para a final do Mundial de Clubes com um triunfo por 3-1 sobre o Al Hilal, o técnico Jorge Jesus enalteceu a grandeza do emblema carioca e elogiou os seus jogadores."Sinto uma satisfação e alegria muito grande, pois estou num clube que é apaixonado e que por isso chegou a estes patamares. Hoje estiveram aqui 15 mil adeptos do Flamengo e vamos ter ainda mais na final. É um clube que transporta um manto sagrado, com eles dizem, por isso é uma responsabilidade e satisfação enorme, sabendo que tenho uma equipa que nos momentos decisivos nunca falha", disse o treinador português aos microfones da RTP em Doha, no Qatar.Confrontado com a reação na 2.ª parte que permitiu dar a volta ao resultado, Jorge Jesus reforçou o que já havia apontado na flash interview . "Sabia que eles iam ter momentos de desconcentração, o jogador árabe é assim, eu treinei-os e conheço-os. Foi tudo mais fácil com mérito da nossa equipa e com a dificuldade do Al Hilal para nos segurar", justificou JJ.Instado a enviar uma mensagem para Portugal, Jorge Jesus vincou o "grande orgulho de ser português". "Sinto uma alegria muito grande no meu coração por saber que o povo olha para um 'portuga' como se fizesse um bocadinho parte deles", disse o técnico de 65 anos, lembrando a forte relação entre Portugal e Brasil. "Há laços muito grandes entre portugueses e brasileiros, muito obrigado por sofrerem e partilharem connosco estes momentos", concluiu.