Ceferin e a Superliga Europeia: «Dizem ser os salvadores mas estão a tentar cavar a sua sepultura»

A Superliga Europeia continua a dar que falar. Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, deixou duras críticas ao projeto, que, segundo um dos seus responsáveis,"Neste momento, algumas pessoas estão a tentar espezinhar 70 anos de história. Estão a tentar mudar este modelo europeu de futebol, apesar do seu sucesso. Dizem ser os salvadores do futebol quando na realidade estão a tentar cavar a sua sepultura. Fazem-se de vítimas quando, na realidade, não passam de predadores. Confundem monopólio com unidade", começou por afirmar Aleksander Ceferin, citado pelo jornal 'As', no congresso da UEFA, que está a ser realizado em Paris.E acrescentou: "Algumas pessoas em Inglaterra chamam-lhe uma liga zombie, uma chamo-lhe uma liga da ganância: querem mais dinheiro, mais capital, mais prestígio… Trata-se de ter mais e mais ganância. O adepto sabe que é como a maçã proibida da Branca de Neve, que o futebol não está à venda. Não se compram sonhos. Não se pode comprar o mérito desportivo. Não se compram os valores que fazem do futebol um jogo forte e glorioso. Não se compram 70 anos de história.Recorde-se que, em dezembro do ano passado,no diferendo que se mantinha com a UEFA e a FIFA desde que foi lançada por alguns dos maiores clubes do continente em 2021.