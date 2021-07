Thiago Silva e os brasileiros que apoiaram a Argentina: «Depois não se façam de amigos»

A jogar em casa, o Brasil perdeu a final da Copa América para a Argentina e não conseguiu revalidar o título conquistado em 2019. Na 'ressaca' da derrota em pleno Maracanã, o capitão Thiago Silva recorreu às redes sociais para felicitar Messi e companhia, mas fez questão de deixar um 'recado' aos brasileiros que preferiram... apoiar os argentinos.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Thiago Silva (@thiagosilva)

"Para aqueles que torceram contra, espero que estejam contentes! Porém, depois não se façam de amigos para conseguir seja lá o que queiram (entrevistas, bilhetes para levar filhos e amigos aos jogos, camisolas ou fotografias)", escreveu o defesa-central, na parte final da publicação feita no Instagram.Refira-se que, ainda antes da final da Copa América, Neymar também usou as redes sociais para visar os brasileiros que declararam apoio à Argentina. "Vou respeitar, mas vão para o c..." , escreveu o avançado do PSG.