Joachim Löw: «França é a principal favorita»

Imagens do sorteio do Euro'2020: amena cavaqueira entre Santos, Deschamps e Löw saltou à vista

O sorteio do Euro'2020 realizado este sábado em Bucareste colocou no Grupo F as seleções de Portugal, França e Alemanha , faltando apenas saber qual a seleção que se irá juntar a este trio após o playoff de acesso agendado para Março. Na reação ao sorteio, o selecionador da Alemanha admitiu as dificuldades que os germânicos vão encontrar mas perspetivou duelos bastante interessantes."O grupo é muito difícil. Temos o campeão europeu e o campeão do Mundo, mas vamos ver. Vai ser divertido para os adeptos verem estes jogos", disse Joachim Löw ao Canal 11.Considerando que a Alemanha tem "uma equipa muito jovem", o técnico de 59 anos aponta o favoritismo á França e não afasta Portugal do lote de candidatos."A França é a principal favorita já que é campeã do Mundo e tem grandes jogadores. E Portugal [também é favorito]", afirmou Löw.