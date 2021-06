Deschamps e a lesão de Benzema: «Levou uma pancada forte»

A seleção francesa somou a sétima vitória consecutiva antes de arrancar o Euro’2020, ao derrotar a Bulgária por 3-0, num particular marcado pela saída de Karim Benzema, ainda na primeira parte, com muitas queixas no joelho direito.





No final do encontro, o selecionador francês, Didier, Deschamps, mostrou-se cauteloso quanto à situação. "Levou uma pancada forte mesmo acima do joelho direito, sentiu o músculo a endurecer. Não há razão para corrermos riscos. O staff médico está a tratar da situação com ele", explicou o técnico.Recorde-se que a França está integrada no Grupo F, juntamente com Portugal, Alemanha e Hungria. O jogo frente à Seleção Nacional está agendado para o dia 23, mas os gauleses estreiam-se já na próxima terça-feira, diante da Alemanha.