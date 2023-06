Carrasco critica decisão de Courtois: «A braçadeira é só um detalhe»

Está instalada a polémica na seleção belga, após Thibaut Courtois ter abandonado a concentração da equipa em conflito com o selecionador Domenico Tedesco depois de este ter decidido dar a braçadeira de capitão a Romelu Lukaku, na ausência do lesionado Kevin De Bruyne.Esta atitude do guarda-redes do Real Madrid não caiu bem e já gerou críticas de Yannick Carrasco, após a vitória de ontem na Estónia (0-3). "Estamos dececionados com ele pela sua reação. Acima de tudo, é parte da equipa e um dos três capitães. A braçadeira é só um detalhe. Tens que demonstrar que és um líder e um capitão com a tua personalidade. Ele escolheu sair. Se tem queixas físicas ou não, nós não sabemos. Mas um dos motivos para o seu abandono também foi a braçadeira", referiu o extremo, em declarações à televisão belga RTBF.Recorde-se que, após deixar a seleção, Courtois explicou que a decisão se baseou num problema detetado no seu joelho direito e criticou ainda Domenico Tedesco por ter tornado público o conteúdo da conversa entre os dois, após o encontro com a Áustria.