Luis Enrique e o golo polémico de Mbappé: «Não falo do que não posso controlar»

O golo de Mbappé que deu à França a conquista da Liga das Nações já está a fazer correr muita tinta. A Espanha pediu fora de jogo do avançado gaulês, mas o VAR confirmou o 2-1 e o lance gerou indignação por parte dos jogadores espanhóis. Após o encontro, disputado em Milão, Luis Enrique foi solicitado a comentar o golo mas não quis alongar-se.





"Visto do banco pareceu-me fora de jogo, mas já sabem que não constumo falar dos árbitros. Não falo do que não posso controlar", afirmou o selecionador espanhol.Apesar da derrota, Luis Enrique sublinhou o facto de a Espanha ter realizado mais uma exibição personalizada. "Seja contra quem for, a Espanha faz o seu jogo. Podem dizer se jogamos melhor ou pior, mas ninguém poderá dizer que não encaramos todos os jogos da mesma maneira em qualquer campo e contra qualquer adversário", analisou.