Sporting sem jogadores na convocatória de Fernando Santos e Wolves é a equipa mais representada

Fernando Santos divulgou, esta quinta-feira, os convocados para o duplo compromisso da Seleção Nacional para a Liga das Nações, frente República Checa e Espanha, numa lista que não conta com nenhum jogador do Sporting.Diogo Costa e Pepe são os representantes do FC Porto, enquanto o Benfica conta com dois elementos, João Mário e Rafa. O Wolverhampton, de Inglaterra, é a equipa com mais jogadores presentes: José Sá, Rúben Neves, Matheus Nunes, Pedro Neto.A Premier League é o campeonato mais representado entre as escolhas de Fernando Santos , com 12 jogadores. Da Liga Bwin, são cinco.Refira-se ainda as ausências de Otávio e Renato Sanches que, tal como referiu Fernando Santos, estão disponíveis devido a lesão.Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers) e Rui Patrício (AS Roma).Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Tiago Djaló (Lille), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers). Vitinha (PSG) e William Carvalho (Betis).Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers FC), João Félix (Atlético Madrid), Rafa Silva (SL Benfica), Rafael Leão (AC Milan) e Ricardo Horta (Sp. Braga).