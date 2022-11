Alemanha aconselha adeptos a não levarem "pornografia ou carne de porco" para o Qatar

O comportamento dos adeptos no Qatar é uma das principais preocupações por estes dias em alguns países, dadas as restritas normas de comportamento ali existentes. A embaixada da Alemanha em Doha, por exemplo, publicou um manual com "informação importante para os visitantes do Mundial", onde deixa uma série de avisos e alertas para algumas proibições."Deve ser reservado no que diz respeito à troca pública de carícias, independentemente do género ou da sexualidade. O uso de linguagem ou gestos obscenos pode ser um delito punível com pena de prisão ou multa. A embriaguez é proibida", pode ler-se.O manual alerta também para alguns artigos que não devem ser levados para op Qatar. "É proibido a importação de álcool, material pornográfico ou livros religiosos. Também não se pode importar alimentos com carne de porco. O tráfico de drogas pode dar pena de morte."Sobre a liberdade dos homossexuais: "O viajante deve ter em conta que os atos homossexuais ou o sexo fora do casamento são proibidos e sujeitos a medidas penais."E também é preciso atenção na hora de conduzir no Qatar. "Tenha cuidado ao conduzir em Doha, o número de acidentes mortais é elevado. As condições das estradas são boas, mas conduz-se a altas velocidades, os comportamentos ao volante são habitualmente arriscados e há muitos acidentes. Em caso de acidente, está proibido de sair do local antes da chegada da polícia."