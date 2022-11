Flick: «É enorme o que a equipa fez. Estou orgulhoso»

Depois da derrota surpresa no arranque diante do Japão, a Alemanha reergueu-se este domingo ao empatar diante da Espanha , num jogo no qual o selecionador germânico diz ter saído orgulhoso daquilo que os seus jogadores fizeram em campo."A equipa lutou muito, mas só demos um passo. Vivemos bem juntos, mesmo que digam outras coisas. É enorme o que a equipa fez. Estou orgulhoso. São uns guerreiros, que jogam com o coração. Se mantivermos este ímpeto e ganharmos mais confiança, muito será possível fazermos. Sabíamos o que estava em jogo hoje", começou por assumir Hans-Dieter Flick."Foi um jogo entre iguais. O golo do Niclas Füllkrug é o género de coisas que precisamos. A Alemanha mostrou uma mentalidade muito boa e estamos contentes por termos conseguido virar o jogo. É difícil defender contra uma equipa como a Espanha, pela forma como joga. O que é importante, para mim, é a mentalidade que mostrámos. Este resultado é mais do que merecido. Merecemos as oportunidades que criámos, porque pressionámos o adversário", finalizou.