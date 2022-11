Gundogan após derrota com Japão: «Golos foram sofridos em oito minutos de forma demasiado fácil»

Ikay Gundogan deixou reparos à exibição da seleção alemã, após a derrota surpreendente com o Japão , por 2-1. O médio do Manchester City, que marcou o golo germânico de penálti, considerou que os comandados por Hansi Flick facilitaram principalmente no lance que deu o segundo golo aos japoneses."Facilitámos em demasia. Especialmente no segundo golo, não sei se houve algum golo marcado de forma mais fácil num Mundial. Isto não pode acontecer, estamos no Mundial. Penso que dominámos na maior parte do jogo. Manu [Neuer] salvou-nos uma vez no segundo tempo, é para isso que o temos. Tivemos algumas oportunidades inacreditáveis no ataque e não fizemos o segundo. A forma como os golos foram consentidos em oito minutos foi demasiado fácil", apontou o jogador alemão, após o encontro.E prosseguiu: "Houve um pouco de falta de convicção com bola, a partir de trás. Segurar a bola, movimentar, oferecer. Apostámos muito nas bolas longas na 2.ª parte e falhámos nos passes curtos com muita facilidade. Sentimos que nem todos queriam realmente a bola. Perdemos a bola demasiadas vezes e com muita facilidade."Os alemães voltam a entrar em campo no domingo diante de Espanha, em jogo da 2.ª jornada do Grupo E do Mundial, com início marcado para as 19 horas (22 no Qatar).