Hamann acusa Rudiger de desrespeitar Asano: «Foi impróprio e arrogante. Agora são eles quem se ri»

Foi uma das imagens mais insólitas do jogo entre Alemanha e Japão. Aos 64 minutos, numa altura em que os germânicos venciam por 1-0, o defesa Antonio Rudiger decidiu puxar do humor e, depois de ganhar em velocidade a Takuma Asano, decidiu provocar com o adversário, fazendo uma corrida a galope com o sorriso no rosto. O gesto de gozo na altura motivou muitos risos de quem via a partida, mas não deixou todos satisfeitos. Como o caso de Dietmar Hamann, que após a partida, na TalkSPORT, arrasou por completo o jogador do Real Madrid."O Rudiger levanta as pernas e fez o que viram. Não deves menosprezar assim os adversários, porque depois acaba por virar-se contra ti. Acho que foi muito pouco profissional. Foi impróprio. Arrogante. Ele riu-se, mas neste momento há apenas uma equipa a rir. O espírito do jogo implica respeitar o adversário. E ele não o fez. E não há qualquer explicação ou desculpa para isso", atirou, sem rodeios, o antigo internacional alemão.E a verdade é que não só o Japão acabou a sorrir, porque venceu , mas também foi o próprio Asano o responsável pelo golo que ditou a reviravolta...