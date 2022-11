Hazard: «A Alemanha tinha feito melhor se não tivesse tapado a boca e ganhasse ao Japão»

De mão na boca: jogadores da Alemanha usam foto oficial para protestar contra a FIFA



O protesto da seleção da Alemanha na foto oficial antes do jogo com o Japão não passou despercebido e, depois de Lothar Matthäus já ter abordado o tema, agora foi a vez de Eden Hazard, capitão da Bélgica, apontar o dedo aos alemães."Não me sinto à vontade a falar sobre isto porque estou aqui para jogar futebol. Condicionaram-nos um bocado com a ameação de sanção. Não queria começar o jogo com um cartão amarelo, teria sido um problema para o resto do torneio", referiu o jogador do Real Madrid, que relacionou o protesto com a derrota dos germânicos frente ao Japão, no primeiro jogo do Grupo E do Mundial."A Alemanha tinha feito melhor se não tivesse tapado a boca e ganhasse ao Japão. Estamos aqui para jogar futebol. Não estou aqui para enviar uma mensagem política. Queremos estar focados no futebol", frisou Hazard.