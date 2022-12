Kimmich após novo adeus da Alemanha: «Tenho medo de cair num buraco...»

Eres un gran jugador! Volverás a estar arriba Joshua https://t.co/GTP7tVJ4Qp — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) December 2, 2022

O adeus da Alemanha ao Mundial deixou os jogadores devastados e, no final do jogo com a Costa Rica, Joshua Kimmich foi um dos rostos do desaltento."Pessoalmente, este é o pior dia da minha carreira. Falhámos em 2018, no Europeu também e eu tenho medo de cair num buraco sem fundo. Isto faz-me pensar que estes falhanços estão ligados à minha pessoa", disse o jogador do Bayern Munique à imprensa alemã.Quem não ficou indiferente ao desabafo de Kimmich foi Antoine Griezmann. O internacional francês recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de apoio ao alemão: "És um grande jogador! Vais dar a volta por cima Joshua", escreveu.