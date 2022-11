Kroos reage às ameaças de sanção da FIFA às seleções que queriam usar braçadeira com símbolo LGBTQ+

Toni Kroos reagiu nas redes sociais à polémica que surgiu na sequência das ameaças de sanção por parte da FIFA, caso a braçadeira 'One Love' com símbolo LGBTQ+ fosse utilizada pelas seleções que mostraram interesse em fazê-lo, como foram os casos de Alemanha, Inglaterra, País de Gales, Suíça e Holanda, entre outras.O médio do Real Madrid recordou as declarações onde dizia que os jogadores são "marionetas da FIFA e da UEFA" e que "ninguém é questionado" sobre as novas ideias dos dois organismos, para acrescentar algo à crítica anterior, seguida da hashtag One Love. "E não só os jogadores...", escreveu o antigo internacional alemão no Twitter.