Motor alemão pode avariar

A Alemanha ocupa a 4ª e última posição no Grupo E, com apenas um ponto, naquele que é o seu pior arranque de sempre em Mundiais. É natural que o fantasma da eliminação paire no ar mas, para que o motor germânico não avarie, é preciso derrotar a Costa Rica e esperar que o Japão não vença a Espanha. O cenário não é animador, mas a frieza alemã já é uma patente registada há várias décadas. "Não sinto qualquer pressão. Estamos a ir na direção certa", referiu Hansi Flick, selecionador alemão. Mais favorável é a situação da Costa Rica, que até pode empatar, caso a Espanha derrote o Japão. E quem diria que os costa-riquenhos chegariam a esta fase com boas possibilidades de atingirem os ‘oitavos’, depois da goleada sofrida (0-7) na estreia. "Estou à espera de uma surpresa", disse Luis Fernando Suárez, técnico da Costa Rica. O jogo será apitado por Stéphanie Frappart, a primeira mulher a arbitrar um duelo do Mundial.