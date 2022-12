Neuer torna-se no guarda-redes com mais jogos realizados em Mundiais

#CRC 0-1 #GER (40')#CRCGER #FIFAWorldCup #Qatar2022



Manuel Neuer es el PRIMER portero en alcanzar los 19 partidos disputados en TODA la historia de la Copa del Mundo, supera a Sepp Maier y Taffarel (18 cada uno). pic.twitter.com/4tBuAWJDun — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 1, 2022

Manuel Neuer fez história esta quinta-feira ao tornar-se no guarda-redes com mais jogos em Mundiais da história. O guardião, de 36 anos, foi titular na vitória da seleção da Alemanha frente à Costa Rica - insuficiente para os germânicos seguirem para os 'oitavos' do Mundial'2022 - e cumpriu assim o seu 19.º encontro num Campeonato do Mundo.O guarda-redes do Bayern Munique supera assim os registos do compatriota Sepp Maier e do brasileiro Claudio Taffarel, ambos com 18 partidas em Mundiais.Neuer realizou o primeiro jogo num Campeonato do Mundo a 13 de junho de 2010, no goleada alemã (4-0) sobre a Austrália e desde então marcou sempre presença em todos os duelos que a Mannschaft disputou no mais importante torneio de futebol de seleções.