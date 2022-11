Neuer vai entrar em campo com a braçadeira 'One Love' no jogo com o Japão

| Manuel Neuer SÍ llevará finalmente el brazalete 'One Love' en #Qatar2022 y está dispuesto a pagar, de su propio bolsillo, la multa que le caiga a la selección. pic.twitter.com/1PehD04dzV — Sphera Bundesliga (@Sp_Bundesliga) November 23, 2022

A FIFA proibiu que os capitães de equipa entrassem em campo com as braçadeiras 'One Love', de apoio aos direitos LGBT, mas Neuer irá resistir e envergar a braçadeira que tem um coração pintado em listas de seis cores e o número 1 ao centro da imagem.A notícia está a ser avançada na Alemanha e é referido que o guarda-redes está disposto a pagar a multa por quebrar as regras impostas pela organização do Mundial do Qatar. Além disso, Neuer irá iniciar o encontro já com um cartão amarelo.Refira-se que várias seleções haviam dado indicação que pretendiam utilizar a referida braçadeira, mas perante as ameaças da FIFA recuaram. Neuer resiste e dá um claro sinal de apoio à comunidade LGBT, num país onde estes têm os seus direitos restringidos e a homossexualidade pode ser punida com pena de prisão.