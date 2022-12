«Silêncio, desilusão e raiva»: Gnabry descreve ambiente de "merda" no balneário da Alemanha

Tristeza, desalento e muita desilusão. É desta forma que o jornal 'Bild' descreve o que se passou no seio da comitiva da Alemanha depois do jogo com a Costa Rica, que a seleção germânica ganhoumas acabou por não festejar, devido à derrota da Espanha frente ao JapãoDepois de se despedirem dos adeptos ainda no relvado, os jogadores recolheram ao balneário, onde o silêncio era "de morte". Ninguém sabia o que dizer depois de mais um adeus precoce ao Mundial.Cada jogador arrumou o seu equipamento, os que foram designados para falar à imprensa fizeram-no, não sem antes respirarem fundo. Por isso apareceram apenas 45 minutos depois do final do jogo..."O ambiente no balneário era uma merda, como podem imaginar. Muito silêncio, muita desilusão, muita raiva. Raiva para connosco. Viemos cá com um objetivo e não ganhámos todos os jogos por culpa própria", reconheceu Serge Gnabry.Os autocarros da seleção alemã deixaram o estádio Al Bayt por volta da 1h45 locais e no resort os jogadores receberam o consolo das namoradas e das mulheres, que os esperavam.Seguiu-se um jantar tardio, mas sempre em "ambiente de funeral", conforme descreveu o jornal alemão.Já esta manhã, a equipa alemã embarcou rumo a Frankfurt.