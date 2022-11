Al Shehri após triunfo sobre a Argentina: «Se acreditarmos em nós podemos conquistar o que queremos»

Saleh Al Shehri foi o autor do primeiro golo da Arábia Saudita na vitória dos sauditas frente à Argentina. No final do encontro, referente ao grupo C do Mundial, o avançado falou aos jornalistas e destacou que a confiança nas capacidades de cada um foi importante para o resultado final."Estamos muito felizes por esta vitória. Ganhámos contra esta grande equipa, é um espetáculo para nós. Temos três pontos e faltam-nos dois jogos", frisou o antigo jogador de Beira-Mar e Mafra.Questionado sobre se os sauditas acreditavam nesta vitória antes do jogo, Al Shehri foi taxativo. "Se acreditares em ti podes conquistar tudo. Foi o que fizemos hoje. Não pensamos nas outras equipas, se acreditarmos em nós mesmos podemos conquistar tudo o que queremos", enalteceu.