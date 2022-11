Hervé Renard e a palestra frente à Argentina: «Às vezes funciona...»

Hervé Renard tornou-se num dos nomes mais falados neste Mundial'2022 não só pelo triunfo da Arábia Saudita diante da Argentina , mas também pela sua palestra nesse mesmo encontro. Um discurso emotivo, que já se tornou viral nas redes sociais, mas que para o treinador francês é algo normal. Às vezes funciona, como neste caso, noutras... nem por isso."Sabem, sou treinador há mais de 20 anos e às vezes este tipo de discurso não funciona. Numas funciona, noutras não. Tive sorte desta vez. Quando enfrentas jogadores como o Lionel Messi, Lautaro Martinez, Ángel Di María, Robert Lewandowski ou Piotr Zielinski, estás sempre motivado. E se vejo algo que não gosto, o meu trabalho é dizê-lo aos meus jogadores. Às vezes sou simpático, às vezes rio-me, noutras gritos, mas não gosto muito de me ver no ecrã naquele estado. A vitória foi um esforço coletivo", frisou o treinador, na antevisão ao duelo com a Polónia, marcado para as 13 horas de sábado.