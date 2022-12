Hervé Renard: «Sonhávamos com o apuramento mas, dado o que foi este jogo, não merecíamos passar»

Hervé Renard, selecionador da Arábia Saudita, analisou a derrota da sua seleção (1-2) diante do México, que ditou o afastamento do Mundial'2022."Sabíamos que o México iria começar com o pé no acelerador, porque tinham de ganhar por uma grande diferença de golos [para se qualificarem para os oitavos de final]. [...] Temos de agradecer ao nosso guarda-redes [Mohammed Al-Owais] o facto de não termos perdido por mais de um golo de diferença. O 'marcador' não reflete o que foi o jogo. Foi difícil respirar perante a intensidade que o México colocou. Não conseguimos segurar a bola por causa da pressão e da intensidade que eles puseram nos duelos. Foi esse o problema da nossa equipa: faltou-nos nível físico para os duelos", frisou o técnico, enaltecendo o esforço dos jogadores."Dou os parabéns aos meus jogadores pelo Mundial. É sempre difícil chegar à fase seguinte, algo que a Arábia Saudita só conseguiu em 1994 [n.d.r. no Mundial dos Estados Unidos]. Sonhávamos com o apuramento mas, dado o que foi este jogo, não merecíamos passar", reiterou.