Selecionador da Arábia Saudita não desiste: «Ainda estamos vivos, não vamos desistir»

Depois da surpreendente vitória na 1.ª jornada sobre a Argentina (2-1), a Arábia Saudita foi este sábado derrotada pela Polónia (0-2) . No final da partida, o selecionador dos árabes, Hervé Renard, garante que a equipa vai voltar a dar tudo na última ronda do grupo, contra o México, para lutar pelo apuramento para os 'oitavos'."Fizemos 16 remates durante a partida. Estivemos bem em tudo, menos nessa parte. Temos de marcar, temos de ser mais eficientes. Mas, ainda estamos vivos. Isso é o mais importante. Não vamos desistir. Jogaremos o último jogo do grupo com a mesma energia cada minuto e até ao último segundo. Ninguém pensou que poderíamos competir e jogar a este nível. Na Arábia Saudita, estes jogadores são conhecidos de todos, mas, fora, são totais desconhecidos", disse o técnico francês de 54 anos.