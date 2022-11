Selecionador saudita nega oferta de Rolls Royce a jogadores: «Temos uma federação séria»

Foi uma das notícias que inundou vários portais desportivos a nível mundial, mas afinal... tudo não passou de um rumor sem sentido. Na terça-feira, depois da Arábia Saudita ter derrotado a Argentina, um influencer indiano escreveu no Twitter que Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita, tinha prometido oferecer a cada jogador um Rolls Royce Phantom e também meio milhão de dólares.A oferta parecia suspeita, mas vários sites internacionais deram-na como verdadeira. Ora, este sábado, após a derrota com a Polónia, Hervé Renard negou tudo. "Não há nada de verdade nessa história. Temos uma federação séria e um ministro do desporto sério. Esta não é hora para estar a dar ofertas. Não sei se se lembram da minha conferência de imprensa antes do jogo com a Argentina: disse que era um de três jogos importantes que tínhamos. A única coisa que podemos ter no final do grupo é acabar em 1.º ou 2.º", declarou o técnico.O rumor foi também negado pelo avançado Saleh Al-Shehri: "Não é verdade. Estamos aqui para servir o nosso país e fazer o nosso melhor. É essa a nossa recompensa".