A carta em forma de reflexão de Enzo Fernández a Messi quando tinha... 15 anos

A imprensa argentina recordou, este domingo, uma carta aberta publicada por Enzo Fernández a Lionel Messi, quando o médio do Benfica tinha apenas... 15 anos. Em junho de 2016, La Pulga anunciava a renúncia à seleção depois da derrota na final da Copa América e o jovem médio pedia desculpa ao avançado pela pressão que o povo argentino colocava no seu craque, exigindo-lhe mundos e fundos. Uma reflexão sobre a forma como Messi era visto no seu próprio país."Como iremos convencer-te de que somos uns mortos. Como iremos convencer-te de que nas nossas vidas tivemos apenas 1% da pressão que tu tens nos teus ombros, que te levantas de manhã e te olhas ao espelho sabendo que uma grande fatia de mais de 40 milhões de habitantes quer não só que faças as coisas de forma perfeita como, de forma ridícula, convenceu-se que te podem exigir essa perfeição. Como iremos convencer-te que não conseguimos entender que és apenas um ser humano, uma pessoa com um talento inigualável, o melhor do Mundo mas apenas uma pessoa; como iremos convencer-te de que és o responsável pelo enfado que nos provoca a derrota, que muitas vezes tem a ver com frustrações dentro de nós próprios", pode ler-se no começo da carta, publicada no Facebook de Enzo há seis anos."Olhemo-nos ao espelho e perguntemo-nos se exigimos a nós próprios 1% do que exigimos a esta rapaz que, em boa verdade, nem conhecemos. Como iremos convencer-te de que nos custa que o Mundo inteiro te idolatre, que nas férias podias estar numa praia e estás ali a correr e a representar o teu país para que nós nos preocupemos se corres ou cantas o hino. Faz o que quiseres, Lionel, mas por favor pensa em ficar. Mas fica para te divertires, que foi aquilo que te tirámos. Num Mundo com pressões absurdas, acabam por tirar o que de mais nobre tem um jogo: a diversão. Em criança de certeza que sonhavas representar o teu país e divertir-te. Ver-te jogar com esta camisola é o maior orgulho do Mundo. Joga para divertir-te, pois quando o fazes não tens nem ideia do prazer que nos dás. Obrigado e desculpa", termina assim a carta de Enzo.