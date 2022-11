Agüero responde a pugilista mexicano que ameaçou Messi

Messi e companhia celebram vitória da Argentina... com provocações ao Brasil Messi e companhia celebram vitória da Argentina... com provocações ao Brasil

A carregar o vídeo ...

A ameaça Canelo Álvarez a Lionel Messi não passou ao lado de Kun Agüero, ex-internacional argentino e grande amigo do capitão da seleção albicelente.O pugilista mexicano não gostou de ver Messi pisar a camisola do México no balneário, no dia do jogo entre as duas seleções, deixou ameaças nas redes sociais e Agüero não se calou."Senhor Canelo, não procures desculpas ou problemas, seguramente não sabes nada de futebol ou o que acontece num balneário", escreveu Agüero no Twitter. "Depois dos jogos as camisolas estão sempre no chão por causa do suor. E se veres bem, ele faz um movimento para tirar a bota e toca na camisola sem querer."O vídeo da festa da seleção argentina no balneário, no final do jogo com o México (2-0), foi partilhado por Otamendi.