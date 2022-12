Argentinos ganham nas superstições: do equipamento à data de nascimento do árbitro... vale tudo

Romualdo Arppi Filho, árbitro de la final en 1986, nació el 7 enero de 1939.



Szymon Marciniak, árbitro de la final del domingo, nació el 7 de enero de 1981. pic.twitter.com/DtHxZwnZFu — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 15, 2022

A final do Mundial não se faz sem superstições, especialmente na Argentina . A imprensa do país celebra ... a decisão da FIFA quanto aos equipamentos. Tudo porque a albiceleste vai jogar com o figurino tradicional, tal como nas finais ganhas em 1978 e 1986... e ao contrário das derrotas de 1990 e 2014.Hoje, na antevisão, estará Emiliano Martínez, tal como na véspera das vitórias na final da Copa América de 2021 e na Finalíssima do verão passado. Uma escolha que o ‘Olé’ garante não ser uma coincidência.Até o árbitro da final leva os argentinos a esfregar as mãos em nova superstição. O polaco Szymon Marciniak, que também apitou o jogo dos 'oitavos' em que a Argentina venceu a Austrália, nasceu a 7 de janeiro de 1981. Quem também nasceu a 7 de janeiro, mas de 1939, foi um outro árbitro, Romualdo Arppi Filho, o brasileiro que ajuizou a final do Mundial'86, entre a Argentina e a Alemanha Ocidental... o último Campeonato do Mundo conquistado pela albiceleste!