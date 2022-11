Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Dirigente do River exulta com exibição e golo de Enzo: «Para ele tudo é feito com muita naturalidade» Vice-presidente destaca o facto de cinco jogadores formados no clube terem sido utilizados diante do México





• Foto: EPA